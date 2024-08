Minaccia con un coltello i passanti e distrugge fioriere: arrestato 65enne

NAPOLI – I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nel corso di un servizio di controllo nel quartiere Vicaria, in via Polveriera a Napoli, sono stati allertati da alcuni passanti che hanno segnalato, in evidente stato di alterazione, la presenza di un uomo armato di coltello da cucina. Sul posto, i militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, unitamente agli agenti della Polizia di Stato, hanno individuato un 65enne di Napoli che, a torso nudo, brandiva un coltello, minacciando i presenti e danneggiando le fioriere del suo condominio.

L’ARRESTO – L’individuo ha inveito prima contro gli operatori e dopo aver abbandonato l’arma, ha tentato di opporre resistenza. Solo grazie all’intervento congiunto delle due Forze di Polizia, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di identificazione e successivamente condotto in una cella di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. L’operazione, conclusasi con la pena dell’arresto a quattro mesi di reclusione, dimostra il continuo e costante impegno delle Forze di Polizia, a garanzia della sicurezza dei cittadini.