POZZUOLI/ Pennone a Mare di Ferragosto: 17 sfidanti in gara

POZZUOLI – Nel corso di una conferenza stampa tenutasi al rione Terra, è stato presentato il tradizionale appuntamento col Pennone a mare – Palo di sapone (in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one – ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne), la manifestazione popolare associata alla celebrazione dell’Assunzione della Vergine Maria al cielo. La competizione (organizzata nell’ambito della rassegna “Ferragosto Puteolano”, dal Comune di Pozzuoli e dalla Pro Loco Pozzuoli, in collaborazione con il Comitato Palo di sapone in memoria di Biagio Rezzo e la Parrocchia Santa Maria delle Grazie) si svolgerà giovedì 15 agosto a partire dalle 16.30, presso il Molo Caligoliano. Qui i pescatori saranno impegnati nella tradizionale sfida all’ultima bandierina. Su di un palo in legno di 15 metri, cosparso con grasso animale, sospeso a 45° sul mare, saranno posizionate 3 bandierine, corrispondenti ad altrettanti gradini del podio. Atleti di ogni età, devoti alla Madonna Assunta, gareggeranno in una goliardica prova di coraggio ed equilibrio, esortati dal pubblico, che, ad ingresso libero, occuperà la banchina e il mare antistante. Vincerà, come sempre, colui che, camminando sullo scivoloso palo, riuscirà a strappare la più lontana delle tre bandierine prima di cadere in mare. Per il secondo anno consecutivo il Pennone a mare – Palo di sapone saràgemellato con Procida. L’isola flegrea parteciperà alla manifestazione puteolana con Domenico Costagliola di Polidoro, il campione del suo Palo di sapone, svoltosi il 27 luglio scorso in occasione della Sagra del mare.

GLI SFIDANTI IN GARA SARANNO: Vincenzo Perrotta, detto “Il Capitano”; Gennaro Rezzo; Carlo Perrotta; Luigi Rezzo; Mario Clivo Marco D’Avano; Ciro Basile; Giuseppe Patanè; Giovanni Riccio; Ernesto Liardo; Gioacchino Rimoli; Emanuele Causa Vincenzo Nappo; Gennaro Di Donato; Domenico Costagliola Di Polidoro; Alessandro Costagliola; Luigi Carannante e Francesco Di Domenico, detto “Cicciariello” (fuori gara).

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE – Ore 16:30 – 18:00 presso il Molo Caligoliano i pescatori puteolani gareggiano nella tradizionale sfida all’ultima bandierina. Ore 18:00 celebrazione della Santa Messa per tutta la comunità e processione cittadina. Ore 23:00 circa, presso il Molo Caligoliano, in deroga al divieto di esplosione di fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale disposta per la presenza di “un evento liturgico e folcloristico fortemente sentito” dalla comunità puteolana, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Pozzuoli.

LE PAROLE DEL SINDACO – «Quest’anno il Ferragosto puteolano assume un significato particolare – dice il sindaco Gigi Manzoni – Non abbiamo voluto rinunciare ad una tradizione che ci unisce come comunità e che ha ottenuto un importante riconoscimento: l’inserimento nell’Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani, secondo regolamento UNESCO. Il gemellaggio con Procida unisce idealmente due popoli di mare, pertanto ringrazio il Sindaco per l’accoglienza che ci ha riservato e che abbiamo ricambiato volentieri a Pozzuoli. La successiva processione sarà per noi puteolani un momento di raccoglimento e di preghiera, nel nome della fratellanza e della solidarietà».