M’illumino di Viola: giovedì giornata mondiale del prematuro

NAPOLI – M’illumino di viola – IV edizione – ripropone un importante incontro tra i professionisti sanitari dell’equipe multidisciplinare dell’area neonatale e pediatrica e le famiglie dei bambini assistiti. L’evento celebrativo, oltre a divulgare aggiornamenti sulle buone pratiche, diventa occasione di comunicazione e condivisione di esperienze vissute in contesti di fragilità. Organizzato dal comitato scientifico di Giovanni Chello e Sara Panizzolo e con la New Events, la manifestazione andrà in scena giovedì 18 novembre nell’aula magna dell’ospedale “Monaldi” di Napoli a partire dalle 9.30.

I TEMI – Diversi saranno i temi del convegno che inizierà con i saluti delle autorità, tra cui il direttore generale dell’Ospedale dei Colli Iervolino e del direttore sanitario Fiorentino. Seguirà la presentazione da parte del primario emerito di Neonatologia Paolo Giliberti e del presidente SIN e direttore di Neonatologia del Monaldi Giovanni Chello che apriranno la giornata dei lavori durante la quale saranno discussi una lunga serie di temi legati. Contestualmente sarà possibile ammirare anche la mostra fotografica “da piccoli guerrieri…a grandi campioni”.