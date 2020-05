POZZUOLI – “Ci sono diversi cittadini che per strada non utilizzano la mascherina o la indossano non correttamente, anche nelle vicinanze di altre persone. Vi ricordo che sull’intero territorio regionale è obbligatorio uscire di casa con la mascherina e che questo dispositivo di sicurezza individuale va messo in modo che copra bene la bocca e il naso. Capisco che soprattutto con il caldo che incombe risulta più faticoso respirare, ma non dobbiamo dimenticare che l’emergenza sanitaria non è ancora passata e che occorre continuare a rispettare tutte le misure anti covid in vigore. Cerchiamo di non vanificare i tanti sacrifici fatti fino ad oggi!” E’ l’appello lanciato ai cittadini dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.