NAPOLI – Stava prendendo a schiaffi una donna ed i passanti hanno chiesto aiuto ai carabinieri che stavano percorrendo via Toledo. E’ successo ieri mattina. I carabinieri della stazione di san Giuseppe insieme a quelli del reggimento Campania hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale A.A., 37enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti in difesa della vittima e l’uomo prima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e poi li ha minacciati. Sono scattate le manette per il 37enne. La donna – ritornata recentemente a casa in un tentativo di ricucire il rapporto – aveva già denunciato il marito: anche questa volta la lite era nata per futili motivi. L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.