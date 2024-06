Menzione per il puteolano Massimiliano Longobardo al Premio Letterario Nazionale Ipazia

POZZUOLI – Si è svolta lo scorso 25 maggio, presso la Chiesa Monumentale di San Sebastiano a Visciano, la cerimonia conclusiva del Premio Letterario Ipazia, promosso dall’omonima associazione presieduta dall’avvocato Antonio Soviero. La giuria del concorso, che, dopo il primo banco di prova circoscritto all’ambito regionale, quest’anno ha inaugurato la prima edizione nazionale, ha dovuto selezionare e valutare ben 340 lavori provenienti da tutta Italia, suddivisi in 4 sezioni. Il puteolano Massimiliano Longobardo è stato insignito di una menzione speciale per la sezione poesia con “’A via maestra”, un testo in napoletano che si sofferma sulle molteplici forme in cui si manifesta l’amore. La serata, condotta da Autilia Napolitano e da Marianna Scagliola, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di due prestigiose ospiti: la giornalista del Tg1 Tiziana Ferrario che ha presentato il suo libro “Cenere”, e la sua collega, impegnata in prima linea nella lotta alla camorra, Luciana Esposito che ha parlato del suo ultimo lavoro incentrato sulla drammatica vicenda del diciottenne Francesco Pio Maimone, assassinato lo scorso anno a Mergellina.

LA CARRIERA – Cultore delle lingue classiche (dottore di ricerca e insegnante di latino e greco), giornalista pubblicista iscritto all’albo campano, nonché atleta master di nuoto per salvamento, Longobardo ha voluto dedicare la targa alla comunità puteolana per il periodo di difficoltà che sta affrontando. Di seguito il video-clip della poesia, con l’emozionante interpretazione dell’attore Gennaro Cuomo, realizzato e montato dal regista puteolano Costantino Sgamato (Produzione Brainheart), che ha voluto valorizzare l’attaccamento dell’autore al territorio flegreo con riprese suggestive di scorci e paesaggi effettuate anche mediante drone.

