Rimosse le tende a Pozzuoli, la città si mette alle spalle la crisi sismica «Un ritorno alla normalità»

POZZUOLI – Sono state smontate le tende dai punti di accoglienza realizzati nella città di Pozzuoli dopo il forte sciame sismico di due settimane fa. Nella mattinata di sabato i volontari della Protezione Civile hanno rimosso le tendopoli da Piazza a mare, via Napoli, Largo Palazzine, Toiano e via Vecchia San Gennaro, restituendo così una parvenza di normalità. L’azione è stata condotta dai volontari che nelle ultime settimane sono giunti a Pozzuoli da ogni parte d’Italia per dare sostegno alla popolazione. Resta attivo solo l’Hub realizzato al Pala Trincone di Monterusciello dove circa venti persone hanno trovato ospitalità

I DATI – Finora Sono 258 i nuclei familiari che sono stati censiti, di questi 74 (178 persone) hanno rifiutato gli alloggi provvisori, mentre 50 nuclei (133 persone) hanno accettato e sono alloggiati presso le strutture alberghiere. Infine 23 nuclei familiari (47 persone) hanno richiesto il solo contributo economico, al momento non disponibile.

LA SODDISFAZIONE – «Via le tende da Pozzuoli, la nostra richiesta è stata ascoltata. – ha fatto sapere in serata l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro che in settimana aveva proposto la rimozione delle tende – Questo rappresenta un importante ritorno alla normalità, sperando che non ce ne sia più bisogno. La nostra città è più viva che mai».