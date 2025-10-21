Medaglia ad ufficiale di Bacoli per le operazioni di ricerca nel naufragio del “Bayesian”

BACOLI – Medaglia d’Argento al merito della Marina al sottocapo di prima classe Giovanni Carannante, di Bacoli. Il riconoscimento, conferito con decreto dello scorso 3 ottobre rende onore a un ufficiale che, durante l’intervento, ha partecipato personalmente alle immersioni contribuendo al recupero di uno dei sette dispersi del veliero “Bayesian”, a seguito dell’affondamento del veliero avvenuto nelle acque di Porticello nell’agosto 2024. A conferirla è stato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

IL RICONOSCIMENTO – Trentasette anni, sommozzatore in forza al Secondo Nucleo operatori subacquei, Carannante è stato premiato per “aver diretto, in condizioni ambientali estremamente pericolose, le operazioni di ricerca dei sette dispersi a seguito dell’affondamento del veliero “Bayesan”. – si legge nelle motivazioni – Ha partecipato alle immersioni subacquee in prima persona, a rischio della propria vita, con il recupero di un disperso e ha dimostrato eccelsa perizia marinaresca, coraggio e abnegazione consolidando il prestigio della Marina Militare“.