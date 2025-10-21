Close
Bacoli In Evidenza

Medaglia ad ufficiale di Bacoli per le operazioni di ricerca nel naufragio del “Bayesian”

Medaglia ad ufficiale di Bacoli per le operazioni di ricerca nel naufragio del “Bayesian”
diEnzo Lucci
  • Pubblicato21 Ottobre 2025

BACOLI – Medaglia d’Argento al merito della Marina al sottocapo di prima classe Giovanni Carannante, di Bacoli. Il riconoscimento, conferito con decreto dello scorso 3 ottobre rende onore a un ufficiale che, durante l’intervento, ha partecipato personalmente alle immersioni contribuendo al recupero di uno dei sette dispersi del veliero “Bayesian”, a seguito dell’affondamento del veliero avvenuto nelle acque di Porticello nell’agosto 2024. A conferirla è stato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

IL RICONOSCIMENTO – Trentasette anni, sommozzatore in forza al Secondo Nucleo operatori subacquei, Carannante è stato premiato per “aver diretto, in condizioni ambientali estremamente pericolose, le operazioni di ricerca dei sette dispersi a seguito dell’affondamento del veliero “Bayesan”. – si legge nelle motivazioni – Ha partecipato alle immersioni subacquee in prima persona, a rischio della propria vita, con il recupero di un disperso e ha dimostrato eccelsa perizia marinaresca, coraggio e abnegazione consolidando il prestigio della Marina Militare“.

Articolo precedente