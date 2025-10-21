Arrestato parcheggiatore-pusher: spacciava droga e chiedeva soldi agli automobilisti

VILLARICCA – Soldi dagli automobilisti in cerca di un posto auto e soldi dai clienti alla ricerca di hashish e marijuana. Si era creato una doppia attività l’uomo arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Villaricca in Corso Europa, davanti a una nota caffetteria della zona. All’interno dell’area adibita alla sosta per i veicoli il parcheggiatore-pusher aveva realizzato una sorta di “piazza di spaccio”, gestendo posti auto e la vendita di sostanze stupefacenti. Fino all’intervento dei carabinieri che hanno messo fine alla doppia illecita attività. All’arresto hanno assistito numerose persone che ieri affollavano la zona. L’uomo è stato trovato anche in possesso di un sacchetto contenente numerose dosi di marijuana. Dopo le manette per il parcheggiatore-pusher si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.