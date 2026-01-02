McTominay pranzo a Pozzuoli e passeggiata sul lungomare di via Napoli

POZZUOLI – Giornata puteolana per Scott McTominay. Il forte centrocampista del Napoli ha scelto Pozzuoli per godersi qualche ora di svago e buon cibo prima di partire per Roma, dove domenica gli azzurri affronteranno la Lazio. McTominay, insieme alla moglie e ad altri sette familiari, è stato ospite di Nicola Scamardella presso il White Chill Out. Il gruppo, dopo aver gustato le pietanze della cucina di mare del noto locale, si è poi regalato una passeggiata sul lungomare Sandro Pertini di via Napoli. McTominay è stato immortalato mentre guardava affascinato il panorama marino con le isole sullo sfondo.