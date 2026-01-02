Luna Rossa vuole il Rione Terra per l’America’s Cup: sfida con New Zealand

POZZUOLI – I colossi mondiali della vela vogliono il Rione Terra per l’America’s Cup 2027. La storia e il panorama paradisiaco dell’antico borgo millenario che hanno lasciato a bocca aperta Lesile Ryan, capo delegazione del Team Emirates New Zeland che dalla terrazza con vista sul golfo esclamò “E’ talmente bello che vorrei vivere qui”, hanno incantato anche Luna Rossa. Il team italiano, che sfiderà i campioni neozelandesi nella trentottesima edizione dell’America’s Cup Louis Vitton del 2027 in scena a Napoli, vuole il Rione Terra come proprio quartier generale. Così come lo vorrebbero quelli di New Zealand, rimasti affascinati da vicoletti, edifici e le balconate a picco sul mare con Capri, Ischia e Procida che fanno da sfondo, dalla storia custodita nel percorso archeologico sotterraneo e dall’imponenza del Duomo. Fascino reso ancora più suggestivo da quello che sarà nel 2027 il Rione Terra quando, dopo oltre 50 anni dall’evacuazione per il terremoto, la più grande opera dei Campi Flegrei sarà terminata con la realizzazione di hotel di lusso, spa, centro congressi e il porto turistico.

LA SFIDA – Una sfida nella sfida che dal mare si sposta sulla terraferma accendendo i riflettori del mondo su Pozzuoli. Entrambi i team vedono la città e il suo Rione Terra strategici per posizione e qualità delle infrastrutture e da qui vogliono partire per conquistare l’America’s Cup. Con la vicina Bagnoli individuata come base logistica e operativa per molte squadre in gara, Pozzuoli punta ad accreditarsi come prima scelta per le due principali protagoniste della regata velica più antica e famosa al mondo. Dopo la visita della delegazione capitanata proprio da Lesile Ryan, l’amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena, ha inviato una lettera al sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso la quale ha manifestato il proprio interessamento per il Rione Terra. “Tale attenzione al vostro splendido comune – ha scritto in merito alla visita del team neozelandese e dei rappresentanti dell’America’s Cup – non ci sorprende, considerata la posizione strategica, la qualità delle infrastrutture e la straordinaria bellezza di Pozzuoli”. “Come certamente saprà, – ha spiegato Sirena – nel mese di novembre alcuni rappresentanti del team hanno visitato il suggestivo e storico borgo di Rione Terra al fine di conoscerlo e valutarne le potenzialità. A seguito del riscontro estremamente positivo abbiamo deciso di approfondire la possibilità di alloggiare in questa area” ha concluso, chiedendo un incontro al sindaco per valutare la possibilità di destinare il Rione Terra al team fondato dall’imprenditore italiano Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada. Occasione che darebbe una vetrina mondiale alla città di Pozzuoli e ai Campi Flegrei, proiettati a diventare il cuore dell’evento che vedrà le più importanti imbarcazioni sfidarsi davanti al lungomare di Napoli.