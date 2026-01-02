Le immagini più belle di Pozzuoli sulla banchina del porto: il nuovo progetto di promozione territoriale

POZZUOLI – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pozzuoli Calcio 2018, realtà consolidata del territorio impegnata nella promozione dello sport come strumento educativo, sociale e di inclusione giovanile, promuove un progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione urbana finalizzato al rafforzamento dell’identità cittadina e dell’attrattività del territorio. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli e con finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, si inserisce in un più ampio percorso di attenzione allo

sviluppo sociale, culturale ed economico della città, in una fase storica che richiede interventi capaci di coniugare qualità urbana, partecipazione e rilancio dell’immagine cittadina, anche alla luce degli eventi sismici che hanno interessato il territorio. Il progetto prevede la realizzazione di foto lungo il muro che costeggia la strada di accesso al Porto di Pozzuoli, infrastruttura strategica e principale porta di ingresso alla città per pendolari e flussi turistici.

IL PROGETTO – L’intervento trasformerà un’area urbana di forte impatto visivo in un percorso artistico-culturale permanente, accessibile e fruibile da tutta la cittadinanza. L’opera rappresenterà i principali luoghi simbolo del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico puteolano – tra cui il Rione Terra, l’Anfiteatro Flavio, il Macellum-Tempio di Serapide, il porto, il lungomare, la Solfatara e lo Stadio Antonino Pio – restituendo una narrazione visiva coerente con l’identità e la storia del territorio flegreo. Elemento qualificante del progetto è l’integrazione di QR code informativi multilingue, collegati a contenuti digitali di approfondimento (testi, immagini), ospitati sul sito dedicato www.scopirepozzuoli.it, piattaforma digitale pensata per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio culturale locale. Il sistema consente una fruizione innovativa, inclusiva e accessibile, rivolta sia ai residenti sia ai turisti italiani e stranieri.

LE FINALITA’ – L’iniziativa si propone di: valorizzare il patrimonio culturale, storico e archeologico della città; migliorare la qualità estetica e percettiva di un’area urbana strategica; rafforzare l’identità e il senso di appartenenza della comunità locale; promuovere un turismo culturale più consapevole e distribuito; generare ricadute economiche indirette a beneficio del tessuto commerciale e ricettivo Il progetto ha previsto e prevede inoltre momenti di partecipazione attiva, attraverso laboratori e incontri con giovani, cittadini, scuole e associazioni del territorio, nonché un evento pubblico di inaugurazione del percorso artistico, favorendo il dialogo tra comunità, istituzioni e realtà associative. La realizzazione dell’intervento è stata affidata a professionisti qualificati nei settori dell’arte urbana, della comunicazione culturale, del design e dell’educazione, garantendo elevati standard qualitativi, innovazione tecnologica e una gestione coerente con le finalità pubbliche dell’iniziativa.