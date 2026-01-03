Ex vice sindaco di Pozzuoli, Fiorella Zabatta nominata assessore regionale

POZZUOLI – «È con profondo senso di responsabilità che accolgo la nomina ad Assessora regionale alle Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura e Tutela degli animali, nella giunta del Presidente Fico.» Queste le parole di Fiorella Zabatta, ex vice sindaco di Pozzuoli durante la prima consiliatura Figliolia (2012-2017) nominata assessore regionale. «Provo un grande orgoglio per il percorso fatto insieme ai tanti compagni di viaggio di Europa Verde e di AVS. È con spirito di servizio che accetto una sfida che richiederà, fin da subito, abnegazione, impegno, umiltà e ascolto. – fa sapere Zabatta – Ringrazio il Presidente Fico e la mia comunità politica, i militanti, i dirigenti, gli eletti a partire dal gruppo consiliare Avs in Regione, con Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi: anni di battaglie e di impegno civico possono ora tradursi in una concreta azione di governo insieme ai colleghi di Giunta e al Consiglio. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere la nostra regione un territorio sempre più vivibile, accogliente e attrattivo. Per i nostri giovani, per tutte le donne campane, per chi crede che un futuro migliore sia possibile. Ora, subito al lavoro. Buon anno a tutti noi!»