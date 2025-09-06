Mare inquinato, il sindaco di Pozzuoli vieta i bagni a via Napoli

POZZUOLI – Scatta il divieto di balneazione a Pozzuoli, nel tratto di costa tra il Rione Terra e a via Napoli, fino all’altezza del civico 89 di Corso Umberto I. La disposizione è arrivata direttamente dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha emesso un’ordinanza che vieta i tuffi in mare a seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Arpac lo scorso 3 settembre. A seguito dei prelievi, infatti, la qualità dell’acqua è risultata non compatibile con la balneazione, motivo per cui il comune ne vieterà l’esercizio fino a nuove analisi.