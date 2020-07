POZZUOLI – Da alcuni giorni sono in corso in via Montenuovo Licola Patria ad Arco Felice i lavori per il rifacimento del marciapiede lato destro, con adeguamento della rete idrica, del sistema fognario per le acque piovane e della pubblica illuminazione. Si tratta del secondo lotto dei lavori, dopo quelli realizzati oltre un anno fa sul lato sinistro. L’intervento è iniziato all’altezza dell’imbocco della strada, subito dopo l’ingresso del Tunnel di Monte Nuovo, e proseguirà fino a piazza Aldo Moro. Inevitabili saranno i disagi per residenti e automobilisti, visto che per consentire l’esecuzione dei lavori è stato necessario restringere la carreggiata. Ma al termine dell’opera, che prevede anche la ripavimentazione della sede stradale, via Montenuovo Licola Patria sarà completamente riqualificata.