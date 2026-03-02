Manzoni celebra l’accordo di valorizzazione per il Rione Terra 56 anni dopo lo sgombero

POZZUOLI – Questa mattina è stato firmato l’accordo di valorizzazione per il Rione Terra. Un atto importante, sottoscritto dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni insieme a Diocesi, Parco Archeologico, Capitaneria, Ministero dei beni culturali che arriva in un giorno non a caso: 56 anni dopo lo sgombero dell’Antica Rocca, avvenuto il 2 marzo del 1972. «Oggi è una data che per Pozzuoli ha sempre evocato ricordi dolorosi. – ricorda il sindaco Manzoni –Il ricordo dello sgombero del Rione Terra è ancora vivo nella memoria collettiva della nostra comunità. Ma proprio oggi, in questa stessa data, la città sceglie di scrivere una pagina diversa. Oggi Pozzuoli firma un Accordo di Valorizzazione per il Rione Terra. Non è la firma di un sindaco. È la firma di un’intera comunità che decide di riprendersi il proprio luogo simbolo. Un passaggio fondamentale per la rinascita definitiva del borgo antico, che ci consente di avviare i bandi per la gestione delle attività: l’albergo, i bar, il ristorante, le botteghe. Spazi che torneranno a vivere, a generare lavoro, a creare presenza, luce, futuro. Il Rione Terra non è soltanto un luogo della memoria. È il cuore identitario di Pozzuoli. E oggi quel cuore torna a battere con più forza».