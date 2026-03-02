Giovane pedinata in piazza a Pozzuoli: 23enne fermato dalla Polizia

POZZUOLI – L’ha pedinata per giorni, seguendola ogni volta fino a casa o stazionando davanti al suo ufficio e perfino nei pressi del bar dove andava a prendere il caffè. Una presenza ossessiva e oppressiva nella vita di una giovane donna a cui hanno messo la parola fine i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno fermato e denunciato un 23enne di origini tunisine. L’uomo, durante l’ennesimo episodio di stalking ai danni della vittima, è stato bloccato nei pressi della chiesa di Santa Maria delle Grazie, in pieno centro storico. A lui gli agenti sono arrivati dopo aver raccolto la denuncia della ragazza che lamentava il fatto che da qualche giorno era seguita dall’uomo che stazionava nei pressi del suo luogo di lavoro e che seguiva fino a casa senza un apparente motivo. Il 23enne, risultato irregolare in Italia e colpito da provvedimento di espulsione, è stato denunciato per stalking ed allontanato.