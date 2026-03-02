«Dico grazie a un operatore socio-sanitario dell’ospedale di Pozzuoli per la sua grande umanità»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Dopo circa un mese desidero lasciare una recensione di cuore per il personale dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie, in particolare per un operatore socio-sanitario che si chiama Rocco Aliperti e che presta servizio presso la terapia subintensiva che ci è stato vicino in un momento molto difficile: la perdita di mio padre. In quei giorni dolorosi si è dimostrato estremamente cordiale, umano e presente fino alla fine. Ha avuto gesti di grande sensibilità, arrivando anche a vestire mio padre prima di scenderlo nel obitorio con rispetto e dignità, pur non essendo qualcosa di sua stretta competenza. Quando ho provato a ringraziarlo con un’offerta, ha rifiutato dicendo che lo aveva fatto con amore. Questo gesto mi ha profondamente colpito. In un momento di grande dolore, trovare una persona così umana fa davvero la differenza. Grazie di cuore per la sua professionalità e, soprattutto, per la sua umanità» (Gino Liccardo)