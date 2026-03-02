Furti e rapine a Pozzuoli e Quarto: tre arresti dei carabinieri – NOMI E FOTO

POZZUOLI/QUARTO – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Pozzuoli e della tenenza di Quarto in seguito alle indagini condotte dopo il furto in un’abitazione e due rapine messe a segno ai danni di un distributore di carburanti e di un automobilista, episodi avvenuti negli ultimi mesi nei due comuni flegrei. I tre sono stati destinatari di tre distinte ordinanze cautelari emesse dal G.I.P del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica. In manette sono finiti: Carlo Amato, 19 anni, di Quarto; Alfredo Abbate, 20 anni, anch’egli di Quarto; e Vincenzo La Pignola, 41 anni, di Pozzuoli, già detenuto.

LE RAPINE – Il primo episodio riguarda una rapina avvenuta il 29 settembre scorso ai danni del distributore di carburante “Italmare” in via Campana, a Quarto. Raid ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che ha immortalato il 19enne Carlo Amato in compagnia di un complice, all’epoca minorenne, minacciare con un coltello il benzinaio e farsi consegnare l’incasso di circa 300 euro. I due, nel cuore della notte, avevano raggiunto a piedi il distributore per poi scappare dopo la rapina a bordo di una Toyota Yaris. La seconda rapina è avvenuta invece a Pozzuoli il 17 ottobre scorso: l’autore è il 41enne Vincenzo La Pignola (nella foto a sinistra), la vittima un 78enne puteolano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Pozzuoli La Pignola soprese l’anziano mentre era fermo ai semafori ad Arco Felice. “Scendi, mi serve la macchina” disse alla vittima dopo essere entrato nell’abitacolo dal lato passeggero e, mimando il gesto di una pistola, si impossessò della vettura.

IL FURTO – La terza persona arrestata è il 20enne Alfredo Abbate (nella foto a destra). E’ ritenuto uno dei tre componenti della banda che svaligiò la casa di un volontario della Protezione Civile. Il colpo fu messo a segno in via Kennedy a Quarto, dove i tre dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso e dopo aver messo a soqquadro l’abitazione portarono via cinque orologi di marca. La vittima sorprese i tre ladri, ma non riuscì a bloccarli.