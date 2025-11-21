Manomesso quadro elettrico alla Darsena, black out in tutto il centro storico di Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo i trenta sacchi neri pieni di rifiuti arriva un nuovo atto vandalico alla Darsena: ignoti nella notte hanno manomesso l’armadio elettrico della pubblica illuminazione. In particolare la cabina è stata forzata, mentre timer e cavi sono stati danneggiati provocando un black out nel centro storico di Pozzuoli. “È un fatto inaccettabile, che dimostra ancora una volta come qualcuno continui a colpire beni pubblici essenziali, mettendo a rischio la sicurezza e arrecando danni all’intera comunità” ha detto il sindaco Gigi Manzoni che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Al vaglio, anche in questa occasione, ci sono le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area della Darsena e nelle strade adiacenti.