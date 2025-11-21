Tangenziale, 80 studenti per la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada

NAPOLI – In occasione della settimana in cui si celebra la “Giornata mondiale in memoria delle Vittime della Strada”, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, ha organizzato in collaborazione con la Società Tangenziale SpA di Napoli, una giornata dedicata alla sensibilizzazione, prevenzione e sicurezza stradale con diverse iniziative che hanno coinvolto alcune scolaresche presenti sul territorio. La manifestazione si è svolta nella mattinata odierna, nel piazzale della Tangenziale di Napoli in Via Cintia. L’evento a cui hanno partecipato circa 80 ragazzi provenienti dal Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” e dall’ISS Nitti di Napoli, si è articolato in due momenti: il primo dedicato alla comunicazione specifica sui temi della sicurezza stradale, in particolare personale della Specialità altamente formato in materia ha illustrato e sensibilizzato i giovani al rispetto delle regole e alla prudenza da tenere sulla strada; il secondo dedicato alle testimonianze di familiari di giovani vittime della strada. Oltre agli interventi educazionali e la visita alla Sala Operativa del COPS e della Tangenziale è stato altresì allestito uno spazio dove è stato posizionato il Camper Azzurro, la Lamborghini ed altri mezzi e apparecchiature della Polizia Stradale.