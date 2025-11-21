POZZUOLI/ Agenti di Polizia Municipale si fingono clienti e sanzionano superstore cinese nel giorno dell’inaugurazione

POZZUOLI – Era in esercizio senza la necessaria autorizzazione comunale il superstore cinese di via Campana contravvenzionato dalla Polizia municipale di Pozzuoli nel giorno dell’inaugurazione. Un controllo mirato al rispetto delle regole, e di tutti gli operatori commerciali, e alla tutela dei clienti nei luoghi in cui si recano ad acquistare. È scattata così l’operazione degli agenti della Pm guidata dal colonnello Silvia Mignone i quali, fingendosi clienti, hanno acquistato merce all’interno dello store abilitato alla sola vendita all’ingrosso. Un’escamotage messo in campo per raggirare i pareri necessari all’apertura di medie strutture di vendita, per le quali non è sufficiente la semplice comunicazione di inizio attività, ma si è sottoposti ad un iter che vede coinvolti diversi attori istituzionali, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la vendita al pubblico. Scoperta la vendita anche al dettaglio, gli agenti hanno proceduto a verbalizzare la titolare, una trentenne di origini cinesi, ai sensi della legge regionale sul commercio, con una sanzione pari a 5mila euro. Ora sarà il Suap – Sportello unico per le attività produttive – ad ordinare la cessazione dell’attività abusiva.