Manca l’acqua a Pozzuoli, ma il comune avvisa pochi minuti prima: la rabbia dei cittadini – LE FOTO

POZZUOLI – Con un avviso arrivato appena pochi minuti prima questa mattina il Comune di Pozzuoli, mediante la pagina Facebook istituzionale, ha comunicato l’interruzione del servizio di fornitura idrica tra Pozzuoli centro, via Napoli e Arco Felice. Tempi e modi che stanno scatenando polemiche da parte dei cittadini. “Ma come si fa a scrivere un annuncio un po’ prima che manca l’acqua non credo che poi tutti hanno Facebook” Si chiede un utente che sottolinea l’inefficienza del canale di comunicazione scelto dall’Ente.

IL DISAGIO – “Al fine di permettere una urgente riparazione idrica, sarà interrotta la fornitura di acqua potabile per le utenze ubicate nella parte bassa della città (direttrice Via Napoli, Via Roma, Corso della Repubblica, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via A. M. Sacchini, Via Nicola Fasano, Via Raimondo Annecchino fino alla stazione della cumana di Arco Felice e vie limitrofe). – si legge nel messaggio – Al fine di ovviare agli attuali problemi di carenza idrica, sarà presente un’autobotte di acqua non potabile in Via Giacomo Matteotti nei pressi del monumento ai caduti e una seconda autobotte presso Prima Traversa Miliscola. Ci scusiamo per il disagio.” L’interruzione è stata prevista nella fascia oraria tra le 10.30 e le 13.30.

