POZZUOLI – A seguito dell’allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione Civile regionale, è stata disposta per domani, mercoledì 30 dicembre, la chiusura del cimitero e dei parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne), con possibilità di proroga in caso di persistenza dell’emergenza meteo. La Protezione Civile raccomanda a tutti i cittadini di evitare le uscite non necessarie e di prestare la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, cornicioni. Secondo le previsioni continueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento.