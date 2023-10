Lutto cittadino a Quarto: la comunità dice addio ad Antonella, la donna data alle fiamme dal vicino

QUARTO – Lutto cittadino a Quarto. A mezz’asta le bandiere presso tutte le sedi istituzionali e le scuole di ogni ordine e grado in occasione dei funerali di Antonella Iaccarino, la donna data alle fiamme dal vicino di casa per un posto auto. Un’agonia durata 46 giorni. Il 21 ottobre Antonella è deceduta al centro Grandi Ustionati del Cardarelli a Napoli. Le ferite, riportate in quella tragica mattinata del 5 settembre, si sono rivelate fatali. La comunità potrà dirle addio oggi alle 14 presso la chiesa di San Castrese a Quarto. Ad esprimere vicinanza alla famiglia anche il sindaco Antonio Sabino: «La città di Quarto si costituirà parte civile nel processo contro l’uomo che ha compiuto quel gesto folle e incomprensibile, che ha portato poi Antonella alla morte. Ci aspettiamo giustizia e una pena esemplare. E condanneremo sempre la cultura della violenza opponendole i valori della civiltà, della condivisione, del rispetto, della pace e della fratellanza».

LA LITE – Francesco Riccio, 53 anni, arrestato poco dopo l’aggressione, ha cosparso il corpo di Antonella di liquido infiammabile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la violenta lite sarebbe scoppiata in via De Gasperi per un lenzuolo steso ad asciugare che avrebbe ostruito l’ingresso dell’uomo nel suo box. La 48enne fu trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata e con ustioni di terzo grado su metà del corpo. Vani i tentativi dei medici di tenerla in vita. Per Riccio ora l’accusa è di omicidio.