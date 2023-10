Ruba un’auto a Pozzuoli, 45enne arrestato nella notte a Quarto dopo un inseguimento

QUARTO – Questa notte a Quarto i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per furto di auto il 45enne Fabio Cordova di Pianura. I militari dell’Arma stavano percorrendo via Campana quando hanno notato una Fiat Punto sfrecciare. Da qui è nato un breve inseguimento ma alla fine il 45enne è stato fermato. L’auto – da accertamenti – è risultata rubata poco prima a Pozzuoli. Cordova è stato arrestato mentre l’auto restituita al legittimo proprietario. Il 45enne è in attesa di giudizio.