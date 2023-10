POZZUOLI/ Partita del cuore in ricordo di Enzo e Domenico morti in un incidente in Albania

POZZUOLI – Una partita del cuore per ricordare Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni, i due ragazzi di Pozzuoli morti quest’estate in un incidente stradale in Albania. Il calcio di inizio si terrà venerdì alle 20 sul campo Sant’Artema a Monterusciello. In campo amici e parenti dei due ragazzi, ma anche ex calciatori, come Salvatore Campilongo, Gennaro Sarnelli, Enrico Zazzaro e Tonino Dell’Annunziata. Si tratta del 1° memorial dedicato ai due giovani, strappati alla vita di notte, lo scorso 24 agosto, mentre stavano rientrando a Saranda, città balneare nel sud dell’Albania, in sella a una moto. Secondo la polizia locale un’auto, una Mercedes Benz, guidata da un adolescente albanese, al di sotto dell’età prevista per ottenere la patente di guida, avrebbe improvvisamente tagliato loro la strada. L’impatto risultò fatale per i due puteolani. La notizia della morte dei due ragazzi si diffuse in poche ore a Monterusciello, quartiere che venerdì ospiterà la prima iniziativa in loro ricordo.