ISCHIA – Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno controllato, nei pressi della Banchina Olimpica, un’auto con a bordo un uomo appena sbarcato da un natante proveniente da Napoli. I poliziotti hanno identificato il 55enne trovandolo in possesso di 6 panetti di hashish del peso complessivo di circa 600 grammi. L’indagato è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.