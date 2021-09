QUARTO – Un grave lutto ha colpito il corpo di polizia municipale di Quarto. Dopo una lunga malattia è venuta a mancare il maresciallo Rubina Moio, 53 anni, da anni in servizio nel comune flegreo. Numerosi i messaggi di cordoglio per una morte che ha colpito un’intera comunità. «Una notizia che lascia tutti profondamente addolorati – afferma il sindaco di Quarto Antonio Sabino – il comando della polizia municipale, l’amministrazione comunale e tutta la città. A nome mio e di tutta Quarto porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari. Grazie per l’impegno e la professionalità con cui ti sei dedicata al nostro territorio. Riposa in pace».