POZZUOLI – Poste Italiane ha comunicato che a partire da lunedì 15 giugno 2020 sarà ripristinata l’operatività dell’ufficio di via Miliscola ad Arco Felice anche nella fascia pomeridiana, dopo che i provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria avevano indotto la direzione a garantire i servizi solo di mattina. L’ufficio postale resterà quindi aperto sei giorni settimanali, dal lunedì al venerdì anche di pomeriggio. Resta confermato in tutti gli uffici il ricorso alle misure di sicurezza individuali, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’ingresso contingentato.