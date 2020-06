POZZUOLI – Quando i poliziotti gli hanno intimato l’alt lui ha accelerato dando vita a un rocambolesco inseguimento che si è concluso con un incidente con una volante. Pietro Owen D’Anna, 23enne di Pozzuoli con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché già ritirata nell’aprile scorso. L’uomo ieri sera non si era fermato a un posto di blocco della Polizia in piazza Garibaldi: insieme ad un’altra persona, che era in macchina con lui, ha tentato la fuga venendo bloccato via Nuova Marina.