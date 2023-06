Lotta alla corruzione, a Bacoli il convegno nella Sala Ostrichina

BACOLI – La corruzione è un concetto, oramai, quotidiano per le vicende di cronaca nazionale. Un tema di particolare importanza per la cittadinanza poiché il propagarsi di fenomeni corruttivi ha accompagnato la storia della Repubblica, prima e seconda, tanto che ha determinato la completa disaffezione della cittadinanza rispetto alla Pubblica Amministrazione. Al punto che è oramai incardinato nel pensiero popolare un assioma tanto semplice quanto terribile: “politica e pubblica amministrazione è uguale a corruzione”. Ciò rappresenta una sconfitta per il concetto stesso di Res Pubblica, la quale dovrebbe nasce dalla partecipazione popolare scevra di preconcetti in merito al qualunquismo rassegnato di chi pensa “tanto sono tutti corrotti”. Di qui, il taglio del momento convegnistico in argomento, un momento di comunicazione diretta da parte degli organi deputati al controllo ed alla repressione dei fenomeni corruttivi, dimodoché si ingeneri nella cittadinanza la consapevolezza dell’impegno profuso dagli stessi.

L’INIZIATIVA – Ecco perché l’assessorato all’avvocatura del Comune di Bacoli, ha organizzato un convegno dal titolo “La lotta alla corruzione attraverso la cura della coscienza civica” che si terrà venerdì 16 giugno, alle ore 18:00, presso la Sala Ostrichina del Compendio Vanvitelliano del Fusaro. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, interverranno: Aldo Policastro, Procuratore della Repubblica di Benevento; Antonio Giuseppone, Procuratore Regionale Corte dei Conti Campania; Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, vice comandante della Legione Carabinieri Campania, nonchè autore del saggio “Il virus della corruzione”. Il convegno è stato coordinato dall’Assessore all’Avvocatura, Dott. Vittorio Ambrosino.