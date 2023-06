Fumata bianca: Di Costanzo rimane a Pozzuoli dopo l’incontro con il sindaco «Riporterò la Puteolana dove merita»

POZZUOLI – Dopo giorni di tensioni, frasi dette e non dette torna, annunci “ufficiosi” e proteste imminenti torna il sereno in casa Puteolana 1902. La notizia è che Salvatore Di Costanzo resta alla guida della Puteolana 1902 in seguito all’incontro avuto oggi con l’amministrazione comunale. Si riparte dunque da Pozzuoli e dal campionato di Eccellenza con l’auspicio di ritornare subito in serie D.

L’ANNUNCIO – «Nella giornata odierna ho avuto modo di incontrare il sindaco Gigi Manzoni ed il vicesindaco con delega allo sport Filippo Monaco. -ha fatto sapere attraverso i propri canali ufficiali il patron granata- È stata la giusta occasione per rinnovare il mio forte impegno nel riportare in altre categorie la città di Pozzuoli, che sicuramente non merita di militare nel campionato di Eccellenza. Ho apprezzato la vicinanza dell’amministrazione, la quale ha dimostrato di tenere al nostro progetto e di voler star accanto alla squadra, ai tifosi e all’intera città di Pozzuoli. Concludo dicendo alla tifoseria tutta di stare tranquilla, siamo già a lavoro per il futuro e per la prossima stagione. Ora più che mai, forza Puteolana».