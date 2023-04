POZZUOLI/ Locale vieta l’ingresso a due ragazzi: «Siete gay»

POZZUOLI – Alfredo e Rosario sono stati respinti da un locale perché omosessuali. La storia è stata raccontata sui social dalla coppia: «Stanno i locali per voi. Questo ci ha risposto il buttafuori». L’episodio si è verificato all’ingresso del locale Terrazza Flegrea nel giorno di Pasquetta. «Non ci hanno fatto entrare nel locale perché siamo gay; volevano che fossimo accompagnati da ragazze», raccontano nel video diffuso su TikTok. «Dobbiamo diventare etero per entrare in un locale!», tuonano ancora nel filmato. I due giovani si erano organizzati con delle amiche per festeggiare il giorno di Pasquetta. Quando hanno riferito al buttafuori il nome della lista per accedere nel locale, l’ingresso gli è stato vietato. «Ci è stato detto che la lista non esisteva ma non era possibile perché le nostre amiche erano già dentro – racconta Alfredo – Gli ho chiesto allora quale fosse il motivo reale per cui non ci volesse far entrare e ci è stato risposto che dovevamo essere accompagnati da una donna. Gli ho spiegato allora di essere gay e di essere in compagnia del mio fidanzato. A quel punto ci è stato detto che a lui non interessava cosa fossimo, ma che ci sono dei locali per noi e che lì non potevamo entrare».

LA CONDANNA – Si sarebbe consumato, quindi, un atto fortemente discriminatorio ai danni di due giovani ragazzi, che non sono né noti alle forze dell’ordine, né in quel momento potevano rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, unici casi nei quali il proprietario del locale può rifiutarsi di far entrare un potenziale cliente. «È un atteggiamento vergognoso, inconcepibile, anacronistico e discriminatorio – afferma Riccardo Volpe, consigliere comunale di Pozzuoli ORA! – Quando ho appreso la notizia dai social pensavo fosse uno scherzo, invece così non è: una coppia di fidanzati è stata messa alla porta perché omosessuali, addirittura con la squallida frase “stanno i locali per voi”. Per noi di Pozzuoli ORA – continua Volpe – questo è inaccettabile. Siamo impegnati ormai da oltre dieci anni in battaglie serrate contro queste presunte “selezioni” all’ingresso dei locali, una pratica illegittima, certificata dall’Art. 187 del TULPS, secondo il quale “gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”». «Quanto denunciato dai due ragazzi è gravissimo – dichiara Raffaele Postiglione, portavoce di Pozzuoli ORA – . Quella della “selezione” all’ingresso dei locali aperti al pubblico è una pratica assurda, se poi assume le forme di una vera e propria discriminazione per orientamenti sessuali è inaccettabile. Non può essere consentito. Da flegreo – conclude Postiglione – inorridisco che in un locale, che tra l’altro utilizza un nome legato al territorio, si assumano comportamenti discriminatori. È una vergogna».