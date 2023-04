BACOLI/ Nuova scoperta nella Città sommersa di Baia: c’è un un mosaico colorato nelle Terme del Lacus

BACOLI – È la nuova scoperta avvenuta sui fondali del Parco Archeologico Sommerso di Baia. Un mosaico colorato ritrovato nella zona delle Terme del Lacus. A darne notizia sia il Parco Archeologico dei Campi Flegrei che il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. «Nei giorni scorsi il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che ringrazio, ha annunciato questo nuovo incanto coperto dalla sabbia. Un pavimento, nuove stanza, nuovi ambienti. Tutti da scoprire. Sono sempre di più i turisti che scelgono Bacoli, i Campi Flegrei, per conoscere Baiae. Un grande attrattore turistico italiano, mondiale», il commento del primo cittadino.

LA VISITA DEI MINISTRI – «Questo è uno dei siti archeologici marini più importanti del Mediterraneo, denso di storia e di significati. Rappresenta la storia di Roma, quindi una geografia identitaria del nostro popolo. Dobbiamo lavorare sia per portare alla luce nuovi reperti, fare dei nuovi allestimenti, ma soprattutto dobbiamo lavorare affinché questo Parco sia noto in tutto il mondo, perché il suo valore è un valore davvero denso di significato, molto articolato, molto importante. Quindi ci vuole un’opera di valorizzazione». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi in occasione della Giornata del Mare insieme al ministro della Protezione civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, è in visita al parco archeologico di Baia.