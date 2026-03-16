Lobotka sceglie Pozzuoli: domenica con i suoi piccoli connazionali alla “Pizzeria Ferrigno”

POZZUOLI – Quale miglior pizzeria se non “Ferrigno” a Pozzuoli per trascorrere una domenica a pranzo con propri connazionali? Stanislav Lobotka, insieme alla sua compagna, è stato ospite ieri di Massimo Ferrigno e Ugo Russo, soci e ideatori di una delle pizzerie più in voga del momento. La Pizzeria Ferrigno, che affaccia sul meraviglioso golfo di Napoli e Pozzuoli, è stata scelta per un incontro tra il centrocampista del Napoli e i bambini dell’associazione slovacca “Integracia Svieti”. L’arrivo di Lobotka è stato accolto con un coro da parte dei piccoli ragazzi che a più riprese hanno scandito il suo nome (il video integrale lo trovate sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea). La giornata è stata condita da tanti sorrisi, applausi e selfie con i piccoli connazionali e i clienti del locale.