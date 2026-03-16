Casper, Supereroi in corsia: parte la raccolta delle uova di Pasqua per i bambini ricoverati a Pozzuoli e in tutta la regione

POZZUOLI – Con l’arrivo della Pasqua torna la raccolta di uova di Pasqua, giocattoli e libri dell’associazione Casper – I Supereroi in Corsia, da donare ai bambini ricoverati negli ospedali e nelle case famiglia della Campania. Da oltre 10 anni i volontari Casper entrano nei reparti pediatrici portando sorrisi, giochi e momenti di spensieratezza ai piccoli che affrontano lunghe degenze. “Sappiamo bene che ci sono reparti dove ogni respiro pesa e dove i genitori imparano a sorridere anche con il cuore spezzato. Quando entriamo noi Supereroi portiamo allegria e, anche solo per un attimo, la paura lascia spazio alla speranza.” spiega Daniele Maffettone, presidente dell’associazione. L’iniziativa, nata nel 2015, ha già permesso di donare circa 10.000 giocattoli nuovi ai bambini ricoverati. Le uova saranno consegnate nei reparti pediatrici di: Pozzuoli, Napoli (I e II Policlinico), Nocera, Benevento, Avellino, Caserta e Frattamaggiore. La raccolta è attiva fino al 28 marzo. Chi vuole contribuire può donare uova di Pasqua, ovetti con sorpresa, libri e giocattoli nuovi presso la sede Casper di Giugliano via cataste 8 previo appuntamento.