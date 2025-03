Lo scienziato Tiziana Vanorio in arrivo a Pozzuoli per un convengo «Vicina alla popolazione»

POZZUOLI – «Sono molto vicina alla popolazione di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Come previsto da tempo, sarò presto lì. Con i tanti che hanno a cuore le sorti della nostra terra, discuteremo di risposte concrete. Mai come ora servono coraggio e un forte senso di responsabilità. I Campi Flegrei e Pozzuoli meritano competenza e scelte decisive, non un paralizzante senso di ineluttabilità». Questo il messaggio di Tiziana Vanorio, scienziato puteolano, docente universitario in geofisica applicata e direttore del Laboratorio di Fisica delle Rocce e Geomateriali presso la Stanford University in California. Vanorio sarà a Pozzuoli il 20 marzo per un convegno dal titolo sul fenomeno.