Lite tra 14enni durante la festa patronale: spuntano i coltelli

NAPOLI – A Mariglianella, comune a nord della città metropolitana di Napoli, durante un litigio tra 14enni, sono spuntati dei coltelli. In particolare un ragazzino ha tentato di colpire il giovane nemico ma fortunatamente sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato. Il 14enne è stato disarmato e l’arma – un coltello a farfalla – sequestrata. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nelle tasche del giovane anche una dose di hashish e un altro coltello a serramanico. Il 14enne è stato denunciato. In corso accertamenti per capire il motivo dell’aggressione.