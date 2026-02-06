L’Istituto Pitagora di Pozzuoli premia i talenti della lingua latina

POZZUOLI – Il 10 febbraio, alle ore 10:00, presso l’Istituto Statale Pitagora, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Certamen “Primi in vertendo”, competizione che ha visto la partecipazione di quasi 100 studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio flegreo. Durante l’evento, due giovani talenti saranno premiati con una borsa di studio per le eccellenti capacità dimostrate nella comprensione e traduzione di un testo latino, riconoscendo così impegno e merito nello studio della cultura classica. L’iniziativa conferma l’attenzione costante dell’Istituto verso le radici culturali, un impegno riconosciuto anche da Eduscopio, che ha designato il Pitagora come miglior Liceo Classico della provincia di Napoli per il 2025. L’Istituto non solo valorizza le tradizioni, ma prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mondo moderno. Accanto a una didattica innovativa e dinamica, sono offerti percorsi di eccellenza come: corsi di pre-greco, PCTO internazionali, certificazioni informatiche e linguistiche e l’Attestato di Pilota UAS (drone) OPEN A1/A3 certificato ENAC, competenza sempre più richiesta nei settori tecnologici e professionali. Grazie a queste opportunità, gli studenti del Pitagora possono costruire un percorso formativo completo, che unisce la cultura classica alle competenze pratiche richieste dal mondo del lavoro, confermando l’Istituto come punto di riferimento educativo del territorio flegreo.