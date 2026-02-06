Perseguita la sua ex: arrestato dalla Polizia

FUORIGROTTA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano per atti persecutori. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una donna vittima di stalking. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con la donna la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex-compagno aveva tenuto una condotta aggressiva nei suoi confronti, come già avvenuto in precedenti occasioni, e aveva tentato di accedere all’interno della sua abitazione. L’uomo, ancora presente sul posto, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.