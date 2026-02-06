POZZUOLI/ In arrivo l’erba sintetica allo stadio “Domenico Conte”: la spesa inserita nel nuovo bilancio comunale

POZZUOLI – Dopo anni di annunci finalmente la svolta è vicina: lo stadio comunale Domenico Conte di Pozzuoli avrà il campo da gioco in erba sintetica. La spesa è stata inserita nel bilancio di previsione da approvare in Consiglio comunale. Si tratta di una somma che oscilla tra 750mila e 800mila euro che servirà a realizzare il nuovo campo e la struttura a supporto. L’iter per il nuovo impianto è stato avviato: martedì 10 febbraio la spesa dovrà essere approvata dalla Giunta comunale per poi passare all’attenzione dei consiglieri e infine all’approvazione durante l’Assise comunale che dovrà approvare il nuovo bilancio. Una volta incassato l’ok gli uffici comunali saranno chiamati a formulare il bando di gara per assegnare i lavori che, visti i tempi, dovrebbero partire in vista della stagione agonistica 2027-2028.