RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un residente che punta il dito contro lo stato in cui versa il mare a via Napoli, a Pozzuoli. Il lettore ha inviato foto e video in cui si intravede la presenza di liquami in acqua.

«Si può mai stare fermi e inerti dinanzi a tutto questo? Ora basta; iniziamo a segnalare. Mare da amare sì, ma per noi puteolani e soprattutto per i nostri figli, solo da lontano».

