L’INIZIATIVA/ Pace e coesione sociale: sabato si celebra il 1° Natale Subacqueo Flegreo

POZZUOLI – Il 16 dicembre, dal Circolo Ilva Bagnoli, si celebrerà il 1° Natale Subacqueo Flegreo. Con l’alto patrocinio morale della Diocesi di Pozzuoli e del Comune di Napoli, il senso della cerimonia è di trasmettere un messaggio di pace e di coesione sociale dal profondo del mare. Il programma prevede: Ore 10,00 – Benedizione e sistemazione definitiva della Sacra Immagine della Madonnina Ilvana nella sua teca originale, nella palestra di lotta libera, nell’edificio dell’archivio storico dell’Ilva; Ore 10,15 – Santa Messa celebrata da don Raffaele Russo, con benedizione della Sacra Famiglia in resina, acquistata a S. Gregorio Armeno; Ore 11,00 – Partenza della Processione a mare, dal pontile canottaggio verso Nisida e posa del presepio sul fondo del mare di Porto Paone. Ore 13,00 fine cerimonia

L’EVENTO – L’iniziativa si avvale della collaborazione dei sommozzatori delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco) Promossa da Circolo Ilva Bagnoli, Marevivo, CSI Gaiola, “Scugnizzi a vela”, Lega Navale Italiana di San Giovanni e Pozzuoli, ASD Percorsi sport e dai sommozzatori della Protezione Civile Regione Campania Sant’Erasmo, la cerimonia ha raccolto l’adesione di numerosi altri partner associativi, culturali e imprenditoriali: ABC- Acqua Bene Comune, Associazione Circoli Nautici della Campania, Sea Point, Centro Sub Campi Flegrei, Centro Sub Pozzuoli, Blu Shark, ISFORM, D.S.T. Accademy, oltre che l’entusiastica adesione dei giovani sub dell’area flegrea. «Il merito di questo evento – dichiara Giovanni Capasso, Presidente del Circolo Ilva- è di tutte le energie sociali che hanno condiviso la volontà di produrre questo atto simbolico e altamente significativo. È da tempo che volevamo esprimere una domanda che unisce idealmente la comunità flegrea: Pace come bene mondiale e tra le persone; Coesione sociale per reagire coralmente ai problemi che affliggono questo territorio. Ci auguriamo che il senso di questo messaggio sia raccolto dal tutti coloro che, a vario titolo, esercitano poteri e responsabilità sul destino di questo territorio e che ne ispiri i comportamenti».