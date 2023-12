Il Comune di Bacoli ‘trasloca’ in piazza Marconi: il nuovo Municipio è alimentato ad energia solare

BACOLI – Il trasloco è iniziato. Il Comune di Bacoli si trasferisce in piazza Marconi. Il nuovo Municipio è interamente alimentato ad energia solare ed è dotato di ascensore. In giornata sarà effettuato il trasferimento degli uffici Anagrafe e Stato Civile, attualmente ubicati in via Gaetano De Rosa. Poi arriveranno i Tributi, il Commercio, l’Ufficio Tecnico, i Lavori Pubblici, la Ragioneria, la Segreteria Generale, la Sala Giunta, gli uffici dell’Amministrazione, l’Avvocatura, il Demanio, l’Archivio. Oltre l’80% dei dipendenti comunali sarà in un unico plesso. Orgoglioso il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: «Una sede spaziosa, in cui utilizzeremo luoghi non più utilizzati da tanti anni. Ciò ci permetterà di avere una riduzione notevole dei costi di gestione degli uffici, così come già abbiamo fatto per gli uffici dei Servizi Sociali. Con i risparmi realizzeremo importanti nuove opere per il nostro paese: sarà tutto localizzato in Piazza Marconi. Mai Bacoli, nella sua storia, aveva avuto così tanti uffici pubblici centralizzati in unico luogo. Mai Bacoli aveva avuto un Municipio così grande, senza pagare fitti, senza più dover sopportare inutili sprechi». Le attuali sedi di via Lungolago e via Gaetano de Rosa saranno oggetto di lavori: qui saranno realizzati un Ospedale di Comunità e il Distretto Sanitario.