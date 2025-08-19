Libri, il progetto TEKA arriva anche a Bacoli

MONTE DI PROCIDA – Il progetto TEKA, nato a Monte di Procida dall’iniziativa di una coppia di coniugi che da sempre condivide l’amore per i libri, continua a crescere e ad allargare i suoi orizzonti. Dopo il successo delle cassette già attive a Monte di Procida (in Via Diaz n. 9 e presso la località Acquamorta), da oggi una nuova cassetta di book crossing è arrivata anche a Bacoli, in Via Roma 79 – di fronte a Piazza Marconi, grazie alla collaborazione con TOLTEKA e al sostegno del Comune di Bacoli. Nelle prime 24 ore la box ha registrato un grande successo, tanto da dover essere rifornita più volte. Diverse attività locali hanno già chiesto di aderire: presto altre cassette TEKA saranno installate anche nelle frazioni del Comune di Bacoli. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso culturale della città, ufficialmente candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028. TEKA non è solo “prendi un libro, leggilo e restituiscilo”, ma anche una vera e propria Home Library digitale con un catalogo di oltre 3000 libri, consultabile sulla pagina Facebook ufficiale TEKA Monte di Procida. Chiunque può prenotare gratuitamente un libro tramite messaggio privato e ritirarlo a Monte di Procida: alla riconsegna si può già scegliere un nuovo titolo. Un modo semplice per far viaggiare i libri e creare legami tra lettori.