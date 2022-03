RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno redazione di Cronaca Flegrea, vi giro alcune foto scattate il 27 marzo (ieri ndr) presso il lago d’Averno a Lucrino. Le acque sono di un colorito violaceo. Vi prego porre la dovuta attenzione a questo fenomeno, non sono esperto in materia ma non credo sia origine naturale; magari con la vostra ‘voce’ l’amministrazione comunale prenderà provvedimenti in merito. Grazie del vostro lavoro».