POZZUOLI – A partire da lunedì 14 giugno e fino a venerdì 18 giugno, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, la variante Solfatara non sarà percorribile in direzione Arco Felice, ma solo in direzione Napoli. Le auto provenienti quindi da Agnano, giunte all’altezza dell’incrocio in corrispondenza del ponte Copin, saranno obbligate a proseguire diritto per via Solfatara e via Terracciano. Il divieto temporaneo di transito sarà istituito per l’intera estensione della variante in direzione Arco Felice, dall’incrocio con via Solfatara alla rotatoria di via Fascione (esclusa). Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di sostituzione dei pali dell’impianto di pubblica illuminazione. Derogano dal divieto i veicoli provenienti da via Vecchia delle Vigne, che saranno autorizzati ad attraversare l’incrocio con la variante Solfatara ed a proseguire esclusivamente con svolta a sinistra verso via Solfatara. Invece gli automezzi pesanti (con carico superiore a 3,5 tonnellate) provenienti da Napoli, giunti all’altezza di via Beccadelli (Hotel San Germano), dovranno utilizzare percorsi alternati per raggiungere Pozzuoli.