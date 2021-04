POZZUOLI – In seguito alla riparazione di una condotta eseguito ieri mattina in via Antiniana, si sono verificate delle rotture impreviste in altri punti della condotta che hanno richiesto l’intervento degli operai per tutta notte scorsa e la mattina di oggi. Quest’inconveniente ha determinato l’interruzione della fornitura idrica nella zona di Agnano-Pisciarelli, che è ancora in atto. Il ripristino dell’erogazione dell’acqua è previsto per le ore 14:30. L’amministrazione comunale si scusa per il disagio arrecato ai cittadini.