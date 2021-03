POZZUOLI – Per lavori urgenti di sostituzione di una saracinesca su una condotta idrica, all’incrocio tra via Gino Severini e via Amedeo Modigliani, domani, venerdì 26 marzo 2021, sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 17 nelle seguenti strade di Monterusciello: via Carlo Carrà, via Giorgio De Chirico, via Arturo Martini, via Tosi, via Rosini, via Sironi, via Ottone Rosai, via Carlo Levi, via Alfredo Panzini, via Dino Buzzati, via Gino Severini, via Campigli, via Giuseppe Pagano, via Savinio, via Amedeo Modigliani, via Paolo Alfonso Allodi e via Coste di Cuma (lato a monte).